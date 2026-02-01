Seguridad Vial Mayor

Empecemos por la menor, para ello nuestro director general vitalicio de la DGT, Pere Navarro, ya ha llegado a dar la vara, dieciséis veces, de ahí la (V16). Parece que no conoce el sistema instalado en todos los vehículos, desde 2018: eCall.

¿Pero qué pasa con la carretera? No cumple para nada el índice de regularidad internacional; (IRI) lo que las hace inseguras.

Hago la siguiente propuesta que expongo para que algunas empresas especialistas en infraestructuras viarias, universidades, consulting de investigación, etc., lo puedan desarrollar.

¿Qué sucede en un caso de frenada de emergencia, entre la capa de rodadura, pavimento y el neumático del vehículo? A tener en cuenta: adherencia, rozamiento o fricción, energía calorífica disipada y tiempo de reacción.

Al frenar, el coche pasa de estado de rodadura, al de deslizamiento. ¿Alguien tiene que absorber la energía que produce este hecho? Aquí entra en juego el desgaste del neumático y el aumento de temperatura del betún, de la mezcla asfáltica en el pavimento, haciendo que este pase a un estado viscoso, próximo al aquaplaning en el caso de un bache relleno con agua de lluvia.

Noticias relacionadas

Propongo la sustitución de las arenas, sobre todo las gruesas de las mezclas, por molienda de bauxita, aluminio. Siendo metálicas, absorberían gran parte de la energía calorífica. Que ahora se concentrará en el neumático más desgastado. Otra alternativa sería el recebo de una mezcla convencional, con la citada molienda. Esto reduciría significativamente la distancia de parada y con ello salvaríamos más vidas.