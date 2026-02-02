El presidente Trump libera al mundo de un sátrapa llamado Maduro. Los informativos televisivos no paraban de dar noticias funestas sobre este dictador de Venezuela de sus asesinatos masivos contra la oposición, torturas a ciudadanos y también informándonos de que se enriquecía con el narcotráfico y que existió pucherazo en las últimas elecciones, además de persecución encarcelamiento, y exilio hacia España, de los líderes de los partidos de la oposición. Pues ahora los partidos de la ultraizquierda defienden a Maduro del apresamiento por las tropas militares estadounidenses, y me parece inexplicable, y una gran paradoja todavía mayor, que en la ONU un país como Rusia, asesino, invasor de Ucrania, represaliando a los ciudadanos de este citado país y que se oponen a esa invasión moscovita, matando diariamente a civiles en sus casas con bombardeos sistemáticos, además de matanzas y violaciones como en pueblos, llamado Bucha, tristemente recordado, se atreve el representante ruso en la ONU a condenar a EE UU por violar, fíjense ustedes, el derecho internacional y los derechos humanos, ¡qué hipócritas!