Gran Alacant, es la madre del cordero

He leído la carta de Irene Madrid López, titulada "Gran Alacant, el gran vertedero", a la cual me adhiero. Resido habitualmente en Alicante, pero tengo un bungalow dentro de la Comunidad de Propietarios de Costa Hispania, en la zona de Gran Alacant, bajo vive mi hijo.

Por la desidia de la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Pola. Desde hace tres años no contesta a un grave problema, como es la falta de cobertura de telefonía para móviles, proponiendo soluciones. Agravada por el hecho que la pedanía vecina de Arenales del Sol tapó con edificaciones por su altimetría la antena amplificadora existente. Se ha pedido consenso entre Elche, municipio al cual pertenece la pedanía citada y Santa Pola. El desprecio y la callada por respuesta. ¡Dejación de funciones!

En este núcleo de población -no sabemos si pedanía, barrio o candidato a la segregación, que es Gran Alacant- hay suciedad, inseguridad, falta de control. Con el problema de las aguas de escorrentía no se condiciona a los promotores a realizar redes de agua separativas entre saneamiento y pluviales. ¡Ya ha habido inundaciones! No nos queda más remedio que llevar las quejas y denuncias al Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana y al Defensor del Pueblo a nivel Estatal.

¿Cómo se avisa en un caso de una alarma y emergencia? Como en el caso del 29/10/2024 de la dana en la Huerta Sur de Valencia. "El que avisa no es traidor, ante el que no responde y es desertor de su obligación".