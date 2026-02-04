Palabras y personajes electorales

Se acercan nuevas elecciones, esta vez en Aragón. Y siempre conviene reflexionar sobre las votaciones. No sólo para los comicios "maños", sino en general. Las palabras en las campañas electorales deben reflejar claramente el mensaje de las intenciones políticas, de los proyectos económicos y de todo tipo; o de las desgracias de los trenes y sus responsables... Se siente, tanto en España como en la UE, la necesidad de más personas de razonamientos sabios, con mayor nivel y buenas acciones. Liberadores, pacíficos y prudentes para las distintas orientaciones democráticas existentes. Que apoyen a la UE. Que apoyen a la OTAN. Que apoyen el estilo de vida de la Europa occidental. Sin ideas envueltas en nebulosas. Se necesitan líderes dedicados al servicio público con sinceridad, que estén a la altura de los jóvenes, de los ancianos frágiles, de las familias que tienen dificultades, de los hombres y mujeres que trabajan con la esperanza de una vida digna y de unos servicios públicos adecuados.

Europa tiene una terraza muy visible. Las elecciones forman parte de la terraza. No tiene patio. Se dice que el mundo son ahora tres patios de atrás. Que cada superpotencia va a cuidar de su patio. Sin meterse demasiado, aparentemente, con sus vecinos. Ante esto, Europa debería elegir una combinación entre resistencia y resiliencia que sea activa y camine hacia el bien común. La resiliencia implica adaptarse y reinventarse. Mientras que la resistencia se enfoca en no ceder. Nada de políticos que tengan dos razones para hacer las cosas. Una que suene bien y otra que sea la real. No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo, con continuos cambios de opinión. Y hay que descubrir el anzuelo. Véanse a los independentistas intentando siempre sacarle el jugo al Gobierno y de rebote agotar al resto de las autonomías. Todos deben negociar y la gran mayoría debe estar satisfecha con los acuerdos. ¡Una vida auténtica es la que lleva en la mano el pan y valora la simplicidad, porque ahí es donde vive el genio del ingenio!