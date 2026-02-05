Alicante: cuando la vivienda protegida se convierte en un privilegio

Las normas que regulan la vivienda de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana han cambiado recientemente con el Decreto 180/2024. Sin embargo, lo ocurrido en la Playa de San Juan demuestra que no estamos ante un fallo puntual, sino ante el resultado previsible de un modelo que favorece a quienes están mejor informados y mejor posicionados.

El caso del Residencial Les Naus revela una brecha difícil de justificar. Bajo la figura de la “promoción privada”, una cooperativa que adquiere suelo municipal puede gestionar sus listas de socios sin publicidad efectiva ni criterios sociales transparentes. Mientras miles de alicantinos figuran en registros oficiales esperando una oportunidad, la propia gestora reconoce que la promoción se completó "sin necesidad de publicidad".

Este sistema no es igual para todos. Favorece a quienes saben dónde hay que apuntarse y cuándo hacerlo, a quienes disponen de información previa, contactos y dinero suficiente para adelantar cantidades importantes y esperar durante años sin problemas. En ese contexto, resulta comprensible que quienes se mueven cerca del poder municipal, o sus familiares, tengan más facilidad para acceder a estas viviendas.

A ello se suma otro problema relevante: cuando no existe un control posterior riguroso, se abre la puerta a que viviendas concebidas como hogar acaben siendo tratadas como un activo, destinado al alquiler, al traspaso o a la especulación futura, pervirtiendo su finalidad social.

El problema se agrava aún más al haberse vendido el suelo público de forma definitiva y no cedido temporalmente. Una vez finalizado el periodo de protección, estas viviendas pasarán al mercado libre en una de las zonas más caras de Alicante, generando un beneficio privado a partir de un patrimonio que era de todos.

Puede que todo sea legal. Pero un sistema que prioriza la información y la capacidad económica sobre la necesidad real está agotado. La vivienda protegida debe ser una herramienta transparente y justa para garantizar un derecho básico, no un privilegio al alcance de unos pocos.