Morosos en las comunidades de propietarios

Se abordan muchos aspectos de la vivienda: precio, escasez e impagos en el mercado del alquiler, okupaciones, pero poco o nada de una lacra más extendida: el impago de cuotas de la comunidad. Son personas que acumulan deudas y disfrutan de sus bienes y de servicios comunitarios.

Playa de la Albufereta, Alicante. Urbanización con deudores de más de 7.000 € por cuotas de 50 € mensuales. ¿Cuántos años están sin pagar? 11,5 años. Comunidad céntrica de Alicante: en el piso moroso se estableció una casa publicitada en un medio local con señoritas en bikini. No pasó nada.

Noticias relacionadas

Recurriendo a la justicia, esta no ampara suficientemente a los propietarios que pagamos. Explicaciones como que no se localiza al propietario, que no se puede notificar, que sin notificar no puede seguir la denuncia, no son soluciones. La comunidad es la última o de las últimas al intentar cobrar la deuda. Antes cobrarán bancos y otras entidades. Cuando uno de los bancos adquirió la casa alicantina "los paganos" recuperamos "la cantidad reglamentaria", que resultó irrisoria respecto a la deuda. Los propietarios que pagamos financiamos morosos con cantidades que no nos corresponden y conseguimos que las viviendas no se caigan, pero pagar cuotas ajenas es una estafa. Si se consiguiera cobrar las cantidades pendientes, bajarían las cuotas.