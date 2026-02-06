Carta de los lectores
Morosos en las comunidades de propietarios
Vicente Aguilella Salvador
Se abordan muchos aspectos de la vivienda: precio, escasez e impagos en el mercado del alquiler, okupaciones, pero poco o nada de una lacra más extendida: el impago de cuotas de la comunidad. Son personas que acumulan deudas y disfrutan de sus bienes y de servicios comunitarios.
Playa de la Albufereta, Alicante. Urbanización con deudores de más de 7.000 € por cuotas de 50 € mensuales. ¿Cuántos años están sin pagar? 11,5 años. Comunidad céntrica de Alicante: en el piso moroso se estableció una casa publicitada en un medio local con señoritas en bikini. No pasó nada.
Recurriendo a la justicia, esta no ampara suficientemente a los propietarios que pagamos. Explicaciones como que no se localiza al propietario, que no se puede notificar, que sin notificar no puede seguir la denuncia, no son soluciones. La comunidad es la última o de las últimas al intentar cobrar la deuda. Antes cobrarán bancos y otras entidades. Cuando uno de los bancos adquirió la casa alicantina "los paganos" recuperamos "la cantidad reglamentaria", que resultó irrisoria respecto a la deuda. Los propietarios que pagamos financiamos morosos con cantidades que no nos corresponden y conseguimos que las viviendas no se caigan, pero pagar cuotas ajenas es una estafa. Si se consiguiera cobrar las cantidades pendientes, bajarían las cuotas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
- La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante