Desde hace bastante años soy partidario de que una legislatura tenga una duración de cinco años en lugar de los cuatro actuales. Considero que cuatro años se quedan cortos, mientras el nuevo gobierno se instala, comienza a tomar medidas y en tres años ya están pensando y actuando de cara a las próximas elecciones, y esto, siendo optimistas. Por ello cinco años me parecen más correctos y eficaces.

Por otra lado soy partidario de que un ganador de unas elecciones debería de estar limitado por ley a no poder presentarse en más de una nueva legislatura, o sea un total de 10 años presidiendo el Gobierno. Transcurridas esas dos legislaturas el partido vencedor se vería obligado por ley a presentarse con un nuevo candidato.

Recuerdo que el señor Aznar renunció expresamente a presentarse a una tercera reelección. Me pareció muy bien.

Consecuente con mi pensamiento don Pedro Sánchez debería de haber renunciado ya a una nueva candidatura y el Partido Socialista debería estar ya eligiendo un nuevo candidato para que los ciudadanos/as pudiésemos conocerlo con tiempo y votar en consecuencia. No es que don Pedro Sánchez me parezca mejor o peor, es sencillamente que pienso lo que ya he dicho, ningún presidente debería permanecer en el cargo más de dos legislaturas.

Noticias relacionadas

Escribo esta carta antes de las elecciones en Aragón para que nadie piense que lo hago influido por los resultados que, referentes al tema expuesto, me son indiferentes.