Leer más prensa

Ver tertulias televisivas las justas y leer más noticias y opiniones en prensa parece una buena receta. Porque, en periodos anteriores y posteriores a unas elecciones, la polarización suele aumentar en muchas tertulias político-informativas con la salsa de cierta crispación, como dinámica psicológica para alcanzar mayores cotas de audiencia, sobre todo en televisión. Tratando los temas políticos de mayor actualidad, que no merecen enumerarse ahora, por sabidos de sobra. Sobre todo después de los accidentes de los trenes, los conflictos en Oriente, Ucrania, Sudamérica, el Caribe y 50 lugares más de todo el mundo. O el asunto de Groenlandia y las defensas del Ártico. Es un modelo que parece trastocar, en algunos casos, a algunos televidentes, especialmente los más vulnerables que sufren algún tipo de estrés viendo determinados programas cuyos debates se suelen reducir al mero enfrentamiento entre pensamientos de izquierdas y derechas, entre nosotros y ellos. De manera que cargan reiterativamente contra las acciones de personalidades extranjeras y nacionales, que tampoco es necesario nombrar por muy conocidas, cada cual que ponga los nombres que prefiera.

¿Por qué la crispación crea picos de audiencia a determinadas horas? ¿Por qué algunos políticos no quieren participar en ciertos programas o determinados tipos de debates preelectorales televisivos? ¿Será porque experimentan deslegitimación en los análisis de los problemas? Quienes tienen un talante más tranquilo suelen ser eliminados del circuito por faltos de interés. Pero, ¿no sería conveniente aumentar más el nivel y la dialéctica en las tertulias? Quizás, los que se hacen esta pregunta, son boomers televisivos, que tienen desgastado el mando del televisor de cambiar. O encuentran el descanso en desconectar directamente, ¡y leer las columnas de opinión y las noticias en la prensa!