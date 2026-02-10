Carta de los lectores
El PSOE se desploma en Aragón
No hay más ciego que el que no quiere ver. Pedro Sánchez debería tomar nota y convocar elecciones, soy socialista de toda la vida, pero como una gran mayoría de demócratas, somos conscientes que el ciclo está agotado con Sánchez y la alternativa no nos gusta a la mayoría, porque estamos viendo cómo Vox presiona con sus políticas represivas y negacionistas, tanto en Extremadura como ahora que deberá negociar con el presidente Azcón en Aragón, quien adelantó las elecciones por no aprobar presupuestos con Vox y ahora, con dos escaños menos, deberá ceder mucho más al partido ultra, que con la euforia de doblar escaños, va a endurecer sus exigencias. Los entendidos dicen que el resultado de Aragón es una muestra de lo que ocurrirá en las generales. Espero que haya autocrítica en el seno del PSOE y se convoquen elecciones generales.
