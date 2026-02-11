Alicante no merece esta golfada

El escándalo de la adjudicación de viviendas de protección oficial en el residencial Les Naus no es un episodio administrativo menor, el sonrojo para Alicante ya es a nivel nacional. Así lo percibimos una amplísima mayoría social y política en nuestro Alicante, un caso grave que está dañando la credibilidad de nuestras instituciones y que exige responsabilidades políticas inmediatas, como la dimisión del alcalde Barcala. Las VPO han de garantizar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, no para convertirse en un botín rapiñado entre funcionarios, cargos públicos y personas vinculadas al poder, valiéndose de su privilegiada información. Estas sospechas de privilegio y trato de favor no han sido despejadas por el alcalde Barcala, que en el pleno extraordinario se limitó al frío relato cronológico de trámites, esquivando las preguntas clave que se le formulaban.

Los grupos de la oposición piden su dimisión, y no por una maniobra partidista, constatan un fracaso político. ¿Conocía el alcalde lo que estaba ocurriendo o no quiso saberlo? Ha incumplido su deber de vigilancia y fallado a los alicantinos. Nos preocupa que, lejos de asumir responsabilidades, Barcala se aferre al cargo mientras la justicia investiga y nuestra confianza se erosiona. Dimitir no es admitir culpabilidad, sino un acto de higiene democrática y de respeto institucional. Alicante no puede normalizar la golfería ni resignarse a que los errores siempre recaigan sobre los mismos. Si de verdad se quiere regenerar la vida pública, el primer paso es claro y urgente, Barcala ha de dimitir. Ya vale de chanchullos y piruetas políticas. Cuando tu responsabilidad no alcanza el cargo que ocupas, hay que marcharse.