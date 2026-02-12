A la cabeza de la Iglesia

Un asilo en el barrio de Benalua, abandonado su uso por el Obispado de Orihuela-Alicante. El terreno fue donado por el IV marqués de Benalua, José Carlos Aguilera y Aguilera. El proyecto fue redactado de forma desinteresada por el arquitecto José Guardiola Picó. La construcción se ejecutó mediante donativos de las alicantinas y los alicantinos.

Puesto en contacto el presidente de la Asociación de Vecinos de El Templete de Benalua con el ecónomo para la cesión de la instalación, la respuesta sonrojaría al mismísimo Jesucristo. Aquí solo hablamos de dinero; así que de cesión, o donación, nada de nada. ¡Final de la comunicación!

Una cita de los Evangelios: llegando Jesús al templo de Jerusalén encontró a los mercaderes haciendo negocios. Se irritó y dijo: "En la casa de mi Padre, no se hacen negocios" y los expulsó. Otra: el rico le dijo a Jesús, "qué puedo hacer para seguirte". Jesús le respondió: "Ve a tu casa y despréndete de todo lo que tienes, pues en verdad, en verdad, te digo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que un camello entre por el ojo de una aguja".

Parece que están desmemoriados los del Obispado. Habrá que elevar la petición a la Conferencia Episcopal Española, o mejor al Papa americano, León XIV en el Vaticano, que espero tenga mejor memoria y caridad cristiana.