Directo: alerta por vientoEs-AlertAviso rojo norte ComunidadPartido suspendidoCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
Premios de cine

Agustín Miñarro

El día 10/02/2026 en los cines Yelmo Puerta Alicante, al ser martes, las personas mayores de 65 años tenemos una entrada de 2 € con subvención del Gobierno. Al sacar las entradas nos dicen que ya no hay subvención y las entradas las cobran a 4,90 €. Se comprueba por internet que el descuento aún está en vigor hasta junio. Presentada la reclamación ante la empresa y la Omic de Alicante. Atentamente

