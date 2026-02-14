¿Elche Ayuntamiento o Elche CF, a quién culpamos?

Los partidos del Elche CF que se celebran por las tardes-noches en el estadio Martínez Valero se transforman en una aventura en la que podría peligrar la vida.

El disfrute de una jornada deportiva se ve oscurecida (nunca mejor dicho) a la salida de los encuentros si tu vehículo está aparcado en las postrimerías del estadio en dirección a Torrellano-Alicante.

El lugar parece sacado de una película de terror rodada en la oscuridad. Al salir del campo en dirección a la carretera de Torrellano, han instalado una farola conectada a un grupo electrógeno (parece que la instala la Policía Local) que su radio de iluminación apenas alcanza los dos metros. A partir de ese momento los aficionados se introducen en un entramado de adversidades que en algunos puntos son tremendamente peligrosos. Primero hay que pasar el puente que atraviesa la carretera de salida de Elche a Alicante totalmente a oscuras, sin aceras, sin asfaltar y con una bionda de protección para vehículos que se introduce en el arcén y que ha provocado innumerables caídas. O se puede optar por circular por medio de la calzada totalmente a oscuras y una vez superado el puente siguiendo a oscuras, encontrarte con coches aparcados en ambos lados de la calzada y con un tráfico continuo, con lo que quedas expuesto a ser atropellado.

La verdad es que es indignante que por parte del Ayuntamiento de Elche no se ofrezcan servicios adecuados a los aficionados y seguidores del Elche CF en un evento que aglutina a más de 20.000 personas y que en estos últimos encuentros ha superado los 30.000 aficionados.

Estando el Elche en segunda ya conocíamos esta dejadez por parte del Ayuntamiento, pero siempre pensamos que con el equipo de la ciudad en 1ª División se pondrían soluciones al respecto. La duda sería, ¿está el Ayuntamiento esperando a ver si el Elche disputa partidos europeos? ¿Tendrá el Excmo. Ayuntamiento otros eventos deportivos de mayor seguimiento que merezcan más atención que garantizar la seguridad de los vecinos y aficionados que acuden a ver el club de su ciudad? ¿O simplemente es dejación de funciones, de forma pura y dura?

Por otro lado, el Elche CF no puede dejar pasar más tiempo sin exigir al Ayuntamiento unos servicios adecuados que garanticen la seguridad de sus aficionados.