Lo que está ocurriendo en la ITV de Alicante es sencillamente indignante y merece una denuncia pública inmediata. La falta de personal y la pésima gestión han llevado a una situación insostenible para los ciudadanos y profesionales del sector.

Actualmente, hay líneas de inspección cerradas por no disponer de trabajadores suficientes, lo que provoca colas interminables, citas imposibles y un colapso absoluto del servicio. El resultado es tan absurdo como vergonzoso: más de 100 coches diarios, muchos de ellos procedentes exclusivamente de talleres, se ven obligados a desplazarse hasta Murcia para pasar allí la ITV.

Y aquí viene lo más sangrante: en Murcia no se necesita cita y la inspección es más barata y, si el vehículo resulta desfavorable, no se paga la segunda inspección. Mientras tanto, en Alicante se paga más por un servicio claramente peor, lento y mal organizado. ¿De verdad alguien cree que esto es normal?

Esta situación no solo perjudica a los conductores, que pierden tiempo y dinero, sino también a los talleres de la provincia, que ven cómo se les obliga a enviar vehículos fuera por culpa de una administración incapaz de garantizar un servicio básico. Todo ello mientras se sigue cobrando como si la ITV funcionara con normalidad.

La ITV es un servicio obligatorio. Precisamente por eso debería ser eficiente, bien dotado de personal y pensado para el ciudadano, no un ejemplo de abandono y dejadez. Alicante no puede seguir soportando esta situación mientras otras provincias ofrecen mejores condiciones y mejor trato.

La provincia de Murcia tiene 53 estaciones de ITV, en toda la Comunidad Valenciana 27. Alguien debería dar explicaciones, asumir responsabilidades y, sobre todo, poner soluciones inmediatas, porque lo que está pasando ahora mismo es un auténtico despropósito.

Señora consellera Marián Cano, señor director de SITVAL Javier López Mora, señor Alejandro Pastor jefe de estación de Alicante, ¿no les da vergüenza que haya ciudadanos a las 05.00 am esperando ya en la puerta de la ITV para ver si los cogen?, ¿no les da vergüenza que solo de los talleres se vayan a Murcia más de 6.000 euros diarios?

Si no saben manejar una cosa tan simple como un monopolio, ¿cómo van a saber manejar una dana o cualquier otra crisis que se les presente?