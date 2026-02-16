Carta de los lectores
Don Alberto Hernández Esteve, in memoriam
Joaquín Marco Amorós
Don Alberto fue uno de los excelentes fichajes que Enrique Barreneche realizó para la ESCE (Escuela Superior de Ciencias Empresariales), integrada en el CESA (Centro de Estudios Superiores de Alicante). Dentro de la política de contratación de la Escuela, Don Alberto alternaba la docencia con su actividad como alto directivo en las distintas Cajas de Ahorros, que tras varias fusiones confluyeron en la CAM. Su asignatura, Gestión Financiera, nos la impartió alternando muchas dosis de maestro para la vida, con las de su condición de profesor especializado en la materia.
Siempre ataviado con traje y corbata, se desenvolvía en clase con humor y fina ironía mientras definía los conceptos financieros (planificación y presupuesto, gestión de tesorería, rentabilidad y margen, ratios financieros…); que trufaba con jugosas anécdotas que mis compañeras y compañeros de ALCE (Asociación de Licenciados en Ciencias Empresariales por la ESCE), atesoran con cariño en su memoria, a pesar de los muchos años transcurridos desde que acabamos la carrera.
Noventa y cinco años dan para mucho si se quiere. Así, Don Alberto fue fundador del Centro San Rafael, presidente de APSA e igualmente fundador y patrono de la Fundación Decide (anteriormente Pro-tutela), cuya finalidad es defender la dignidad, autonomía y derechos de las personas con discapacidad intelectual, en situación de vulnerabilidad. Para esta altruista labor siempre actuó como catalizador el acompañamiento a su hijo con discapacidad intelectual, ya fallecido.
Nuestro más sentido pésame a su señora, sus tres hijas, su hijo, sus dos nietas y su nieto.
