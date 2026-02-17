Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Piscinas municipales

Carolina Sáez Alcalá

Las familias usuarias de las piscinas municipales Luis Asensi queremos expresar nuestra profunda preocupación y disconformidad ante el cierre momentáneo de estas instalaciones, que ya cumple dos semanas sin que hayamos recibido información clara ni alternativas por parte del Ayuntamiento.

Muchos niños y niñas estaban iniciando o continuando su aprendizaje de la natación y esta interrupción afecta seriamente a su ritmo de progresión y motivación. Además, la falta de comunicación genera incertidumbre y malestar entre los padres y madres, que confiamos en que el deporte y la educación acuática sean continuos y seguros.

Solicitamos a los responsables que se ofrezca información actualizada sobre los motivos del cierre, el plazo estimado de reapertura y posibles alternativas para que nuestros hijos puedan continuar con sus clases. Creemos que es fundamental que la administración municipal garantice la continuidad del aprendizaje y el bienestar de los niños.

Agradecemos a INFORMACIÓN su interés en dar voz a las familias y en acercar esta situación a la atención de la comunidad y de las autoridades competentes.

