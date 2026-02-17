Carta de los lectores
Piscinas municipales
Carolina Sáez Alcalá
Las familias usuarias de las piscinas municipales Luis Asensi queremos expresar nuestra profunda preocupación y disconformidad ante el cierre momentáneo de estas instalaciones, que ya cumple dos semanas sin que hayamos recibido información clara ni alternativas por parte del Ayuntamiento.
Muchos niños y niñas estaban iniciando o continuando su aprendizaje de la natación y esta interrupción afecta seriamente a su ritmo de progresión y motivación. Además, la falta de comunicación genera incertidumbre y malestar entre los padres y madres, que confiamos en que el deporte y la educación acuática sean continuos y seguros.
Solicitamos a los responsables que se ofrezca información actualizada sobre los motivos del cierre, el plazo estimado de reapertura y posibles alternativas para que nuestros hijos puedan continuar con sus clases. Creemos que es fundamental que la administración municipal garantice la continuidad del aprendizaje y el bienestar de los niños.
Agradecemos a INFORMACIÓN su interés en dar voz a las familias y en acercar esta situación a la atención de la comunidad y de las autoridades competentes.
