Borrador del nuevo Plan General

El concejal de Urbanismo ha abierto el melón de nuevo para la participación vecinal en la definición del Plan General, entiendo dentro de un contexto estructural tanto de zonas como social, sin olvidar el sectorial, donde los expertos en la materia, en un ejercicio multidisciplinar -fundamentalmente arquitectos, ingenieros y abogados urbanistas- tienen que definirse. Las asociaciones vecinales sería deseable que hagan aportaciones, ya que todavía no es tiempo de alegaciones. Ellos mejor que nadie saben sus carencias a nivel social y unificando criterios.

Por otro lado, los técnicos en la materia deberíamos unirnos para propuestas concretas y consensuadas. Uno, como ingeniero civil y máster en planificación estratégica del territorio, por supuesto que en la ordenación urbana soy competente. Me presto desinteresadamente, por el bien de nuestro Alicante. Eso sí, espero que se aporte el documento a estudio, con suficiente antelación; así como la convocatoria de las fechas y el punto de ubicación de las mismas.

Los colegios profesionales de Arquitectura e Ingeniería, así como la Universidad de Alicante también deben colaborar. Espero que Antonio Peral entre, como es normal por ideología, con el pie derecho; otros por ser zurdos, entraremos con la izquierda. Aunque: "El Plan General, es cuestión de estado local". Se me olvidaba: ¿qué pasó, con la presentación del Parque Central?