Suma y sigue

No salgo de mi asombro al leer en la prensa los acuerdos que está realizando el Ayuntamiento de Alicante con los vecinos de Playa de San Juan, ya tienen fecha para proyectos e inversiones en 2026 y 2027. Y ya están barajando propuestas para un nuevo Centro Social Comunitario en playas. ¡Enhorabuena a sus vecinos! Lo mío es envidia sana, claro está.

Soy vecina del barrio Benalúa y de sábado a sábado, a las 12h, veo concentrarse un grupo numeroso de vecinos en la plaza de Navarro Rodrigo donde su asociación pone al día a los asistentes de las incansables gestiones, llamadas de teléfonos, peticiones de entrevistas con concejales, etc.; para informar de las necesidades del barrio y por qué no, poner fechas al menos a proyectos e inversiones para el tan deseado centro social comunitario. Estamos hablando para la zona de Benalúa y adyacentes. Que por cierto no es que se nos haya quedado pequeño el centro social, es que no tenemos ni hemos tenido ninguno.

Como vecina veo a diario por las mañanas como un grupo de personas mayores se concentran en la misma plaza para compartir gustos musicales o simplemente para bailar disfrutando de su música. Cerca del mediodía a la plaza se unen nuestros mayores, los que aún pueden salir de casa, algunos ya acompañados de cuidadora y en andador o silla de ruedas, buscan ese necesario espacio de encuentro con sus coetáneos donde compartir recuerdos, pensamientos o simplemente el banco donde se acomodan.

En esa misma plaza, por las tardes juegan niños en su parque acompañados de sus padres, de sus abuelos o de alguna vecina para compartir juegos con otros niños. Tan importante en sus procesos de socialización. Muchos días al atardecer ya ocupan sus bancos adolescentes y jóvenes tal vez para intercambiar complicidades. Estos días de frío ninguno de esos encuentros son posible, y en verano con las conocidas olas de calor, tampoco. Este último argumento es uno de los tantos que se ha dado durante todos estos años a la necesidad de tener un centro social comunitario. Y que, entre otras cosas, sería un imprescindible lugar donde superar y prevenir la tan nombrada últimamente soledad no deseada.

Son ya más de 25 años que los vecinos de Benalúa llevan pidiendo la construcción de un Centro Social Comunitario. Pues bien, en los últimos años en otros barrios empiezan también a reclamar un centro social; vaya, parece que ya hay cola en esto de pedir un Centro Social comunitario; y no se ha dado la vez; además es curioso que otros que han llegado después a necesitar y sentir esa necesidad consiguen acuerdos concretos.

Vista aérea del barrio de Benalúa / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

En las últimas concentraciones que estuve presente en la placeta se hablaba del gran edificio de Canal Nou que hay en la avenida de Aguilera, o del antiguo asilo en la calle Santa María Mazarello. Los vecinos encuentran soluciones que deberían encontrar los gobernantes. Ambos edificios cerrados hace muchos años, más de 20, abandonados y que seguramente están costando a las arcas públicas - en el caso del edificio del antiguo Canal 9- mantener ese abandono. Pues la solución parece que ya se está encontrando para este último porque han empezado a desmantelarlo y desde luego no es para construir un Centro Social. Eso es seguro. Pero se sabrá su destino en breve.

Nosotros no tenemos el solar de un circo, pero otras alternativas sí que ha habido y hay, eso el Ayuntamiento lo sabe ya. Seguimos a la espera de respuesta. La voluntad política se manifiesta en inversiones. Y aún no se han manifestado. Como alguien escribió hace ya algún tiempo "¿Cuándo se hará justicia a la demanda social de Benalúa?". Para los que puedan acordar esas inversiones o proyectos es cierto que en Benalúa no hay vinculaciones personales ni políticas donde interese mejorar las infraestructuras. ¿Será eso?

Pues señores, eso no quiero ni pensarlo, sería un importante agravio, para sus futuros votos y sobre todo, para los ciudadanos. Que luego todo se sabe. Esta ciudad es para todos, y se invierte en toda la ciudad igual que en toda la ciudad se pagan impuestos.

No olvidemos a Benalúa, no se olviden.

Noticias relacionadas

Lo mío es envidia sana, claro está.