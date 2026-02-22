Ciencias sociales y políticas

Los titulados en esta carrera universitaria, brillan por su ausencia, o los tienen marginados, en los gobiernos central, autonómicos y centros oficiales y así nos va, porque no se sabe gestionar. Dicho esto, y en mi opinión particular, no puedo salir de mi asombro, como ante una desgracia como la dana de hace más de un año, y con mi más profundo respeto a las víctimas…, se recurre a la última persona responsable, que llegó tarde después de una comida, pero por favor… ( y que sea dicho para casi todos los políticos, no sé por qué se tienen que ir a comer a los mejores restaurantes, cuando tienen sus sedes para comerse un sandwich…….).

Desde hace tiempo que muchos políticos no se han preocupado por mantener las infraestructuras, ni ayudado al campo, la agricultura, ganadería, canales para el agua, etc, y así tenemos “La España Vacía”, el abandono de los pueblos y de ahí, todas las catástrofes: por los bosques abandonados, cauces escondidos de los ríos, desertización por falta de canales, etc. Pero esto es como en el oeste americano. Hay que ir al origen y pedir responsabilidades a los políticos que no hicieron lo que tenían que haber hecho ni hacen, ¿dónde están? ¡Ah!, porque estas desgracias, lamentablemente, volverán a ocurrir en cualquier lugar de España.