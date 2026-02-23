Carta de los lectores
Gran Alacant, la zona olvidada del Ayuntamiento de Santa Pola
Lucía M. Ruiz Hernández
Desde el pasado mes de septiembre de 2025, la calle Orden Dórico de Gran Alacant está cortada por los grandes socavones que tiene a todo lo largo. «Creemos» que a lo mejor los responsables del mantenimiento de las calles de Gran Alacant no sabían, no se habían dado cuenta, nadie les informó, etc.; de este problema. Las comillas son irónicas, porque sabemos perfectamente que los responsables están enterados, (la valla es del Ayuntamiento de Santa Pola), pero no han hecho nada, y ya van cinco meses. Como vecina de la zona estoy convencida de que así se va a quedar, hasta que se hunda la calle por completo, ( va a buen ritmo). Así suelen responder el Ayuntamiento de Santa Pola y la Mancomunidad de Gran Alacant, no hacen nunca nada.
