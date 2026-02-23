Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Gran Alacant, la zona olvidada del Ayuntamiento de Santa Pola

Viviendas en Grana Alacant

Viviendas en Grana Alacant / Jose Navarro

Lucía M. Ruiz Hernández

Desde el pasado mes de septiembre de 2025, la calle Orden Dórico de Gran Alacant está cortada por los grandes socavones que tiene a todo lo largo. «Creemos» que a lo mejor los responsables del mantenimiento de las calles de Gran Alacant no sabían, no se habían dado cuenta, nadie les informó, etc.; de este problema. Las comillas son irónicas, porque sabemos perfectamente que los responsables están enterados, (la valla es del Ayuntamiento de Santa Pola), pero no han hecho nada, y ya van cinco meses. Como vecina de la zona estoy convencida de que así se va a quedar, hasta que se hunda la calle por completo, ( va a buen ritmo). Así suelen responder el Ayuntamiento de Santa Pola y la Mancomunidad de Gran Alacant, no hacen nunca nada.

