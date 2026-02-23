La necesaria unión de la izquierda

La unión de la izquierda no sólo es necesaria, es imprescindible, porque es la única manera de evitar que el fascismo llegue al Gobierno del Estado. La izquierda debe superar con paciencia, con negociación y con consenso las dificultades para lograr el acuerdo. Es el único objetivo y no se debe abandonar bajo ningún concepto, nos va el futuro en ello: o seguir avanzando o volver a las cavernas de los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado. No se puede tirar el quince por ciento de los votos por el desagüe. Tenemos ejemplos notables y notorios de lo que hace el fascismo en el poder (sí, sí, fascismo, es lo que hay en las comunidades de PP-VOX). Y son ejemplos de lo que harán si ascenden al Gobierno del Estado: acabar con la información libre (bomba en TV), recortes sociales y económicos en todos los ámbitos, corrupción y robo a manos llenas. No les afecta la corrupción y el robo. Muchos de sus votantes carecen de ética y conocimiento de los hechos, y los candidatos tienen como objetivo final todo lo anterior y, lo que es peor: acabar con la democracia. Así que, a los politólogos y periodistas que dicen que no es posible, ni caso, se sabe quién les paga. Por tanto, ¡¡adelante!!, la izquierda unida evitará que el fascismo acceda al Gobierno. Tenemos ejemplos dolorosos en La Argentina de Milei y otros países de América Latina, así como USA, y a Europa nos acercamos. Pero debemos evitar que ocurra. Para ello debemos dejar de pensar con las tripas y no ser más tonto que un obrero de derechas. La izquierda tiene que unirse, no queda otra, nos va la libertad, la democracia y la justicia social en ello.