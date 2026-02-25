Carta de los lectores
Activismo ciudadano
Julio Martín García de Blas
He leído con interés los recientes artículos del Sr. Gómez Gil sobre el activismo ciudadano, que invitan a una reflexión necesaria sobre la evolución de la participación cívica en nuestras ciudades. Comparto la importancia histórica que tuvieron las asociaciones vecinales surgidas en los últimos años del franquismo y durante la Transición como auténticas escuelas de democracia y compromiso colectivo.
Sin embargo, quizá convenga añadir un elemento histórico que ayuda a comprender la situación actual. Tras la Transición, muchos dirigentes del movimiento vecinal pasaron a ocupar responsabilidades políticas e institucionales. Aquel proceso fortaleció sin duda la nueva democracia, pero dejó a la sociedad civil sin parte de sus líderes más experimentados justo cuando debía consolidarse como un contrapoder autónomo. El activismo fue transformándose progresivamente en interlocución institucional, a menudo vinculada a estructuras administrativas y subvenciones públicas, perdiendo parte de su impulso crítico original.
No es casual que en 1992 Joan Manuel Serrat reflejara ese desencanto generacional en Utopía, un disco leído entonces por numerosos intelectuales —entre ellos Manuel Vázquez Montalbán— como una advertencia sobre la institucionalización de los ideales. En la canción "Utopía", Serrat formuló una crítica especialmente lúcida a quienes, tras perseguir una utopía transformadora, terminaban convertidos en "funcionarios del negociado de sueños".
A mi juicio, ni el capital, ni las redes sociales ni las nuevas tecnologías son enemigos de la democracia; también han abierto nuevas formas de movilización y control ciudadano. El verdadero desafío consiste en adaptar el activismo a estos cambios sin convertirlo en prolongación de proyectos partidistas ni en simple instrumento de confrontación política.
Tal vez el debate actual no deba centrarse únicamente en señalar responsables, sino en recuperar una sociedad civil verdaderamente independiente, plural y capaz de pensar la ciudad más allá de los ciclos políticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor