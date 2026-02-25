La primera vez que oí hablar del burka fue en 2002, cuando supimos que en Afganistán los talibanes obligaban a las mujeres a llevar esa prenda. Hace unos días hubo una propuesta de Vox para prohibir su uso en espacios públicos, apoyada por el PP y UPN, para proteger la seguridad ciudadana y la dignidad de las mujeres, que fue rechazada por el Congreso de los Diputados (¿o es de los imputados?). Esta prohibición existe en Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Holanda, Portugal, Alemania y Bulgaria. No es una cuestión fácil, aquí confluyen la libertad religiosa, la igualdad de género, la identidad cultural y los límites del Estado.

Dudo que podamos pensar que la libertad individual te ampara para vestir el burka. ¿Cuántas mujeres se apuntarían libremente a llevar esta vestimenta? Respecto a la igualdad de género, creo que es completamente cuestionable una práctica que impone cargas diferenciadas por razón de sexo. ¿Por qué los hombres no llevan burka? Supuestamente, se ha exigido cubrir el cuerpo femenino, para evitar que la visión de las mujeres provocara pensamientos pecaminosos en quien las viera. Mi teoría personal es que los hombres pegaban palizas a sus mujeres, y no querían que se supiera.

Si sólo las mujeres deben cubrirse completamente, hay una asimetría que no puede ignorarse. Además, el burka transmite el mensaje de separación entre los hombres y mujeres. Si hablamos de la identidad cultural, tenemos que partir de la base de que no todas las sociedades musulmanas lo practican. De hecho, no aparece en ningún versículo del Corán. Mi modesto criterio es que respaldarlo es legitimar normas patriarcales. Dudo que nadie en su sano juicio diga que "tenemos que dejar a las mujeres vestirse como quieran, ya que es su decisión voluntaria".

Personalmente, tengo claro que quienes lo usan lo hacen bajo coacción, por presiones familiares, comunitarias o sociales. Y es que yo creo que el menor problema la prenda en sí, aunque sea una cárcel de tela, y más las condiciones en que se toma la decisión. Si una mujer tiene independencia económica, protección frente a la violencia y libertad real para optar por no usarlo, sin sufrir represalias, y aun así lo quiere llevar... me parece perfecto. Ahora bien, amigo lector, ¿esto se lo come alguien? Hay que ser muy ingenuo para pensar que la decisión de estas mujeres acerca de su vestimenta es verdaderamente suya y que hay que respetar "sus costumbres".

Un debate interesante es hasta dónde el Estado puede prohibir. En principio, no debería de intervenir en decisiones personales mientras no perjudiquen a terceros. Sin embargo, este es un caso claro de una práctica vinculada estructuralmente a la desigualdad de género y aquí tal vez tenga un interés legítimo en promover la igualdad sustantiva, como una medida emancipadora. Llamadme loco, pero imponer esta "ropa" a una mujer es violencia contra la mujer, por ser mujer. Si te cruzas a una mujer con burka por la calle…¿le sueltas?: molt bé, ací va una dona alliberada.

Una activista francesa contraria a la prohibición del burka, en una protesta en septiembre de 2011. / IAN LANGSDON / EFE

Estos días he escuchado unas barbaridades que flipas. Ada Colau ganó el "campeonato" soltando que "si se prohíbe el burka, también los nazarenos de Semana Santa, porque van todos tapados. Lo que no puede haber es un doble rasero". Le faltó decir que las monjas también van muy tapadas. Patxi López diciendo que pretender prohibir el burka eran "planteamientos xenófobos y racistas, que buscan el odio". Yolanda Díaz explicando que "vulnera la libertad religiosa según la Constitución". Esther Palomera justificando en Hora 25 de la SER la ablación del clítoris para mayores de edad. Antonio Maestre comentando que si impedimos salir con burka a una mujer, "quedaría secuestrada por su marido dentro de su casa". Si esto es verdad, ¿a qué clase de psicópatas hemos dejado entrar en este país? El Estado debería de proteger a estas mujeres, y sancionar a quienes las obligan. El delito de detención ilegal (163 a 168 el Código Penal) está perfectamente tipificado, y debe perseguirse. Escuchando a esta gente, me pasa como a Jeanette: sólo quedan las ganas de llorar.

Hago mía la conclusión de Pilar Rahola: "El burka es una aberración criminal que aniquila a la mujer hasta borrarla del paisaje. Prohibirlo es una exigencia democrática. No es libertad de culto. Es apología de la esclavitud". También la de Elisa Beni: "El burka es símbolo de opresión patriarcal". Apoyo incondicionalmente un tuit que escribió el PSOE en 2010: "Seguiremos trabajando para eliminar el burka, pero sin demagogias".¿Mi colofón? No tengo nada en contra de que una mujer lleve burka siempre y cuando su marido lo lleve también. Si queremos una España igualitaria, que sea para todos los que viven aquí.