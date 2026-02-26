Carta de los lectores
Refugiados
Francisco Javier Sotés Gil
Los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas...están provocando más refugiados que los conflictos armados de guerras. Según nos cuentan las ONG hay más de veinte millones de desplazados y refugiados. Se desplazan de sus hogares, también por sequías, accidentes industriales, erosión de los suelos y hambruna. Ese impacto humano tan negativo en el medio ambiente agrava la intensidad de los desastres, siendo siempre los que lo sufren los más desfavorecidos. El que fue secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz, dijo que edificar una cultura de prevención no era nada fácil, ya que según el sistema económico los costes de prevención deben pagarse ahora y sus buenos resultados están en un futuro próximo, y los beneficios tienden a ser aquellos fenómenos climáticos que no sucedieron, un triángulo problemático. No obstante, se cree que con el paso del tiempo, la prevención con gran intensidad en su aplicación tenderá a reducir el sufrimiento humano y se espera que así sea.
