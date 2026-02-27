Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidos Nou NazarethSuspensión licencias pisos turísticosApuñalada robo móvil AlicanteMacrodepósitos PuertoSubasta finca Julio IglesiasAlacant Street Food Market
instagramlinkedin

Carta de los lectores

Por fin buenas noticias

El paro cae en 118.400 personas en 2025 y el empleo marca récord de 22,4 millones

El paro cae en 118.400 personas en 2025 y el empleo marca récord de 22,4 millones

El paro cae en 118.400 personas en 2025 y el empleo marca récord de 22,4 millones / Europa Press

María Antonia Montesinos

María Antonia Montesinos

Por primera vez, el paro baja por debajo del 10 % en España, a pesar de que la tasa del paro juvenil se situó a final de 2025 en un 23 %, cifra que se tiene que rebajar para unificarse con el resto de UE

La Formación Profesional de grado superior y estudios universitarios alcanza el 20 %, casi el doble que en el resto de la UE entre jóvenes de 15 a 19 años, con mayor salida profesional entre Administración y Finanzas, y Gestión Administrativa, de grado medio. Lidera el ranking en contratación la Gestión Administrativa, seguida de cuidados de Enfermería y en tercer puesto, se sitúa Sistemas Microinformáticos y Redes.

Noticias relacionadas

El Gobierno anuncia una regulación extraordinaria para integrar a miles de personas extranjeras que ya trabajan en España de forma irregular. La iniciativa ciudadana está respaldada por más de 700.000 firmas, dicha regulación busca dar respuesta a cada uno de los solicitantes conforme al marco legal y europeo, y devolverles la dignidad como el resto de trabajadores, con sus derechos y deberes, agilizando la obtención del permiso de trabajo. Los requisitos imprescindibles: no tener antecedentes penales y no ser una amenaza para el orden público, así como acreditar una permanencia continuada de cinco meses y los documentos pertinentes que lo acrediten.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents