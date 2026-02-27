Carta de los lectores
Por fin buenas noticias
Por primera vez, el paro baja por debajo del 10 % en España, a pesar de que la tasa del paro juvenil se situó a final de 2025 en un 23 %, cifra que se tiene que rebajar para unificarse con el resto de UE
La Formación Profesional de grado superior y estudios universitarios alcanza el 20 %, casi el doble que en el resto de la UE entre jóvenes de 15 a 19 años, con mayor salida profesional entre Administración y Finanzas, y Gestión Administrativa, de grado medio. Lidera el ranking en contratación la Gestión Administrativa, seguida de cuidados de Enfermería y en tercer puesto, se sitúa Sistemas Microinformáticos y Redes.
El Gobierno anuncia una regulación extraordinaria para integrar a miles de personas extranjeras que ya trabajan en España de forma irregular. La iniciativa ciudadana está respaldada por más de 700.000 firmas, dicha regulación busca dar respuesta a cada uno de los solicitantes conforme al marco legal y europeo, y devolverles la dignidad como el resto de trabajadores, con sus derechos y deberes, agilizando la obtención del permiso de trabajo. Los requisitos imprescindibles: no tener antecedentes penales y no ser una amenaza para el orden público, así como acreditar una permanencia continuada de cinco meses y los documentos pertinentes que lo acrediten.
