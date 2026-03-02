Aborto 2026

Cada vez son más las asociaciones de defensa de la vida del no nacido. El problema es que el aborto se haya convertido en asunto político: ahora, el Gobierno pretende imponerlo como derecho constitucional, obviando el artículo 15: "Todos tienen derecho a la vida", sin que la vida del nasciturus cuente (no es verdad que el aborto beneficie a la mujer, pues la daña física, psíquica y emocionalmente). La protección del niño, hoy, se ha convertido en una emergencia social. Por tanto, se precisa ayuda urgente, vital y asistencial a las familias con dificultades.

La Declaración de los Derechos del Niño (1959), les reconoce la atención a la salud y a tener un entorno que los proteja. Artículo 6: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y han de "asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres". ¿No es el peor maltrato, el aborto, pues conlleva la matanza del niño? El Papa afirma que “no se puede separar la fe personal de la vida pública” y denuncia la contradicción de llamarse “personalmente provida” pero apoyar leyes favorables al aborto. "La misericordia de Dios nos impulsa a proteger cada vida en especial aquellas que suelen ser olvidadas: el niño por nacer, los ancianos al final de sus días..." (León XIV, 29-VIII-2025)