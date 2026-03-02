Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

Aborto 2026

En España cualquier mujer mayor de edad puede decidir someterse a un aborto antes de la semana 14. / EFE / EPA / TERESA SUÁREZ

Josefa Romo Garlito

Cada vez son más las asociaciones de defensa de la vida del no nacido. El problema es que el aborto se haya convertido en asunto político: ahora, el Gobierno pretende imponerlo como derecho constitucional, obviando el artículo 15: "Todos tienen derecho a la vida", sin que la vida del nasciturus cuente (no es verdad que el aborto beneficie a la mujer, pues la daña física, psíquica y emocionalmente). La protección del niño, hoy, se ha convertido en una emergencia social. Por tanto, se precisa ayuda urgente, vital y asistencial a las familias con dificultades.

La Declaración de los Derechos del Niño (1959), les reconoce la atención a la salud y a tener un entorno que los proteja. Artículo 6: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y han de "asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres". ¿No es el peor maltrato, el aborto, pues conlleva la matanza del niño? El Papa afirma que “no se puede separar la fe personal de la vida pública” y denuncia la contradicción de llamarse “personalmente provida” pero apoyar leyes favorables al aborto. "La misericordia de Dios nos impulsa a proteger cada vida en especial aquellas que suelen ser olvidadas: el niño por nacer, los ancianos al final de sus días..." (León XIV, 29-VIII-2025)

