La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán pone al mundo en un abismo

Llevamos los primeros años del siglo XXI cargados de incertidumbre: cambio climático, evolución de tecnologías como la IA, las tensiones geopolíticas que derivaron en varias guerras que amenazan la supervivencia del ser humano... Putin invadió hace cuatro años Ucrania y ya se contabilizan más de 100.000 muertos y si sumamos las bajas rusas podrían llegar a los dos millones de muertos. La masacre en Gaza a manos de los israelitas es un conflicto que comenzó el 7 octubre de 2023 por un ataque terrorista de Hamás contra Israel. Ese acto desencadenó en un genocidio contra el pueblo palestino, superando más de 70.000 muertos; dos años de una guerra cruel que ha destrozado la infancia del pueblo palestino. El pasado octubre se declaró el alto el fuego en Gaza, pero la realidad que vemos en las noticias diarias, es que siguen los bombardeos y los muertos. Ahora, EE. UU. e Israel provocan otro conflicto con Irán, extendiéndose a todos los países vecinos. Después de las protestas de los iraníes contra el régimen de los ayatolás en las calles de la capital en el pasado enero, el presidente Donald Trump bombardea Teherán para detener el programa nuclear y evitar la construcción de armamento nuclear. El servicio de inteligencia vigilaba los movimientos del líder religioso Ali Jamenei, que en la madrugada del sábado falleció con otros miembros del gobierno israelí a causa de los cientos de ataques con misiles y drones que destrozaron el complejo residencial del ayatolá, provocando una gran tensión en todo Oriente Medio. Francia, Alemania y Reino Unido están dispuestos a atacar a Irán en defensa de sus intereses y de sus aliados en el Oriente Medio. Europa se enfrenta a un gran abismo.