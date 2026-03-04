Ayuntamiento irresponsable

A escasos cien metros del nuevo parque del PAU 2 en Alicante —todavía sin finalizar y nuevamente en obras con otros tres millones de euros añadidos— sobrevive la llamada Montaña del Huevo, un monte urbano con más de 150 pinos que ha quedado fuera de la planificación de grandes parques recogida en el Plan General Estructural de Zonas Verdes.

La imagen es desoladora: basura acumulada, falta evidente de poda y una plaga de procesionaria que ya ha provocado la muerte de media docena de pinos. Lo más preocupante no es solo el deterioro, sino la inacción. Hace tres meses que se avisó formalmente al Ayuntamiento y, hasta hoy, la respuesta ha sido el silencio y la dejadez.

Resulta difícil no hablar de irresponsabilidad cuando se destinan millones a nuevos proyectos mientras se abandona un espacio verde ya consolidado. No se puede presumir de ciudad sostenible mientras se permite que un monte urbano se degrade por pura falta de mantenimiento.

La política ambiental no debería consistir en cortar cintas ni en anunciar presupuestos, sino en cuidar con rigor lo que ya existe. La Montaña del Huevo no necesita propaganda: necesita limpieza, poda y gestión eficaz.

Los vecinos merecen algo más que promesas y proyectos vistosos. Merecen responsabilidad.