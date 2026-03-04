Livsnjutare: disfruta de la vida

El título del artículo es una palabra sueca, que me representa. Habla de disfrutar intensamente de la vida, buscando sacar el máximo provecho de cada momento, en vez de estar continuamente quejándose de todo. Fill meu, si vas por la acera y viene un patinete, pues te apartas y ya está. Si hay un coche subido al bordillo, lo sorteas y chimpún. Si te molesta (a mí mucho) el humo de un fumador, moviéndote un poco, lo evitas. No estés constantemente poniendo pegas, amigo lector. Si conoces a gente así, aléjate de ellos, lo que buscan es que seas su aliado, pero no arreglar su situación. Y, en los momentos malos, márcate un Sabina, y ponle un par de cuernos a tu depresión.

El problema es que, en ocasiones, no permitimos que los demás disfruten. Como dijo la Marquesa de Lambert, salonniére francesa del siglo XVIII: "Vivimos con nuestros defectos igual que con nuestros olores corporales, no los percibimos nosotros, sólo molestan a los que están con nosotros". También están esas personas que cometen grandes imprudencias únicamente para divertirse, sin valorar las posibles consecuencias negativas, tanto para ellos, como para su entorno. Piensa, amigo imprudente, que la gente olvidará lo que les dijiste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Todos tenemos claro que, como leí a Alejo Stivel (el mítico cantante de Tequila): "A partir de una edad, lo que vas a vivir es una secuela de lo que ya pasó". A partir de los 50… pocas cosas nuevas vas a hacer. Pero eso no quita que sigas disfrutando de esos momentos, aunque no sean novedad.

¿La nostalgia? Es un término acuñado en el siglo XVII, referido a los soldados mercenarios suizos que batallaban en el extranjero, para diagnosticar sus ataques de melancolía. A estos soldados les prohibían cantar canciones folclóricas, ya que los médicos pensaban que la tristeza les podía enfermar. Sin embargo, hay estudios recientes que dicen que la nostalgia refuerza las emociones y aporta salud mental. Recuerda a Bogart en Casablanca: "Siempre nos quedará París". Y es que el pasado nadie te lo puede quitar. Añorar tiempos pretéritos no es malo, siempre que no te quedes anclado allí.

Yo no soy el más guapo, ni el más rico, ni el más joven, ni, obviamente, el más inteligente. Pero si me considero un gran afortunado, porque tengo paz y alegría en mi corazón, y disfruto de las 24 horas del día. Y, cómo cantaba Ariel Rot, a la palabra tristeza, prometo dejarla fuera. Incluso en mi oficina me lo paso bien.¿Tienes que fregar los cacharros de la cocina? Pues usas la técnica Spotifairy (escuchar música mientras usas Fairy).

Lo importante es que te conozcas a ti mismo, definiendo lo que a ti te hace feliz. No intentes replicar la felicidad de otros. Lo que a otro le seduce, a ti puede parecerte soporífero. Si te gustan las letras de Bad Bunny… a mí no me mires.

Y piensa en esos pequeños gestos de acercar el plato al camarero, aguantar la puerta cuando alguien entra, saludar en la escalera, dar las gracias... no subestimes el poder de las pequeñas cosas que hacen la vida agradable a los demás. Cuando sonrío y me devuelven la sonrisa, me da un subidón de oxitocina. Siéntete orgulloso de hacerlas, tus modales te definen como persona. Cuando trates a alguien, seas vendedor o consumidor, sé educado…aunque tengas un día horrible. Guarda los guantes de boxeo, probablemente la persona que está detrás del mostrador no tenga la culpa de que el producto no esté en la tienda. Haz las cosas bien, aunque no te vean, y esa paz mental te hará sentirte mejor. Y lo dice uno que a veces deja el carro del Carrefour en cualquier sitio.

Busca alternativas positivas a hechos negativos. Tuve una lesión de rodilla, y estuve meses sin poder jugar al tenis ni correr por el Postiguet, así que empecé a salir en bici los domingos, y le encontré el gusto al pedaleo. Si tu conexión a Internet se ha petado, aprovecha para leer (os recomiendo El maren calma, apasionante policíaco de acción e intriga, de la alicantina Elsa Sánchez Rodríguez) que podrás seguir ojeando cuando en el médico te encuentres una cola monumental.

Ser feliz no requiere dinero, ni elogios, ni títulos que lucir. Como leí hace tiempo: “El éxito no es el camino a la felicidad. La felicidad es el camino al éxito”. Muchas veces, disfrutar de la vida y sentirte bien depende de ti mismo. No estés enfocado en lo que te falta, aprecia lo que ya tienes. Quejarse constantemente es el deporte más popular en España, aunque en Israel debe de ser peor. La peña va al Muro de las Lamentaciones a quejarse, y yo me pregunto:¿se sienten cómo si le hubieran estado hablando a una pared?