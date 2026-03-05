Carta de los lectores
Gran Alacant y las responsabilidades de cada uno
Óscar Pedro Venezuela y Borja Merino
Ante la reclamación de una vecina de Gran Alacant publicada como carta en este mismo medio el pasado 23 de febrero, acerca de un supuesto «olvido» del Ayuntamiento de Santa Pola con respecto a este barrio de nuestro municipio por el corte de la calle Orden Dórico debido a los socavones, queremos hacer una aclaración.
La calle Orden Dórico es una vía de titularidad privada, cuyo mantenimiento depende de la mancomunidad de propietarios de esa zona, no del Ayuntamiento de Santa Pola.
Este Ayuntamiento, conocedor de los desperfectos en la calle a la que se alude, ha comunicado oficialmente a la mancomunidad su obligatoriedad para restituir la normalidad en la vía, esperando que se tomen las medidas necesarias a la mayor brevedad posible. De lo contrario, podrían verse expuestos a una sanción administrativa según la normativa vigente.
El Ayuntamiento de Santa Pola está muy pendiente de Gran Alacant, como de cualquier otro barrio del municipio, y para muestra los proyectos desarrollados durante esta legislatura, como la construcción y puesta en marcha del segundo colegio, la puesta en marcha del IES Gran Alacant de forma provisional y la próxima licitación del edificio definitivo, la próxima licitación del nuevo consultorio médico, la creación y mejora de parques y jardines, la sustitución y ampliación de todos los contenedores de recogida selectiva y el refuerzo en la limpieza, la remodelación de las oficinas municipales, la creación del retén de Policía Local y la instalación de cámaras de seguridad, las mejoras en la zona deportiva, nuevo campo de fútbol, asfaltado de calles, canalizaciones de saneamiento y pluviales o la potenciación de las fiestas del barrio, por poner algunos ejemplos.
