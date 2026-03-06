“El siniestro, de la siniestra”

Recordando una carta pasada. Por desgracia para el pueblo, las ideologías supuestamente progresistas o de izquierdas se pierden en discusiones, buenas para nada. No se discute el fondo, sino las formas, una especie de vuelta a nuestros remotos ancestros, donde los machos alfas, con un exceso de testosterona, tenían sus duelos por el poder, la perpetuación y el territorio. Pero nacían dos parámetros base de la evolución: ingenio y perspicacia. ¡Nace la inteligencia!

Esos egos traicioneros ponen a esos líderes del pueblo al mismo nivel de los interesados e intolerantes, contrapunto de los mismos. Estos que se unen por el beneficio y el interés. Volver a la voz de aquellos que necesitan de capitanes de sus ilusiones, ser altruistas, sacrificados, trabajadores del bienestar social.

Reflexión, paciencia y cautela, vosotros tenéis una obligación conducirnos hacia ese mundo mejor, que lo que os demandamos.

Hablando en términos políticos, esos líderes en constante lucha con sus egos, desertores del bien común en provecho, del suyo propio. Unidad seguro posible, en la izquierda republicana.

Un poco de lengua gramatical, ¿Qué diferencia hay entre la primera persona del presente del indicativo, singular o plural, del verbo poder? Está claro puedo o podemos, por desgracia el singular, gana al plural, entre los dirigentes de la: siniestra, zurda o izquierda.

¡Como insensatos, no sabéis que la izquierda desunida, siempre será vencida!