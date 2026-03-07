Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta de los lectores

¿Socio fiable?

Sánchez avisa que la guerra en Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar"

Lucía Feijoo Viera

Francisco Javier Sotés Gil

Hace algunas fechas la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía: «EEUU y Trump saben muy bien que España es un socio fiable». Ahora dice «que las Bases de Morón y Rota no se usan para la guerra de EE UU e Israel contra Irán», aunque despegaron los aviones cisterna para que pudieran repostar en el aire los aviones estadounidenses y la solicitud fue puramente formal para utilizarlas. Trump, enfadado, le dice al Gobierno sanchista «que podrá usar las bases cuando y como quiera». No sabemos lo que dicen los contratos o convenios de la utilización de las Bases, renovados continuamente y desde su fundación, creo que desde el célebre abrazo del General Franco y el general Eisenhower. También creo que pensarán los estadounidenses que de fiables no somos nada, y que quizás puedan llevarse las Bases a Marruecos. Es más preocupante la amenaza de Irán de extender el conflicto a toda Europa, lo que deja entrever que entre el arsenal que tienen, la bomba nuclear que preparaban y las células durmientes ya tenían preparada su invasión fuera de sus fronteras.

