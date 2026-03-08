Carta de los lectores
Caos de circulación
Jorge Vicuña Martínez
Es desastrosa la situación de circulación de vehículos en Alicante, deberían de prohibirla, permitiendo solamente circular a Autobuses, Taxis, Servicios, como en otras ciudades como San Sebastián, Zaragoza, etc, etc. Alicante duplica su número de habitantes y visitantes, y los vehículos no caben. Es tal el caos que cuando se pone en verde el semáforo de los peatones, no hay espacio para pasar, porque van pegados unos a otros, el estruendo de los cláxones…continuamente, pero ¿a qué espera nuestro Ayuntamiento para solucionarlo? Apostaría que ninguno de la Corporación municipal vive por la calle Calderón, avenida de Alfonso el Sabio, avenida Estación/cruce con avenida de Salamanca. Espero que esta situación se solucione con urgencia.
