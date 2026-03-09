El Museo Internacional de Las Cigarreras

El 10 de marzo de 2023 el dimitido Carlos Mazón, junto con la destituida Nuria Montes y un auditorio lleno de alcaldes reaccionarios, firmó la derogación de la tasa turística que pretendía cobrar 50 céntimos por noche a quienes visitan los hoteles de la Comunitat.

Las declaraciones apuntaban que "hoy hacemos más cercanos a los pueblos y provocamos el encuentro cultural, nacional, también el autonómico". Que la autonomía "será turística o no será, porque para ser sostenible y ser social, necesitará ser turística y estamos preparados para ello", que "hoy despertamos de una pesadilla que jamás debió iniciarse", que era uno de los días "más emocionantes" de su carrera después de que se cometiera la "tremenda injusticia" de aprobar un impuesto que "nunca contó con ningún tipo de consenso" y era "tan innecesario como ideológico y sectario", que "la Comunitat Valenciana ahora es tax free: no hay un molestáis y tenéis que pagar por ello" y que aquello era un "entierro alegre".

Noticias relacionadas

Han pasado tres años y, hete aquí la gracia, hoy Luis Barcala publica el proyecto de ordenanza para cobrarnos a todas y a todos, incluidas las y los turistas, por entrar a la antigua fábrica de tabacos. Después de lustros de planificación, de puesta en uso y de millones de euros de nuestros impuestos invertidos en lo que iba a ser un espacio abierto a la ciudadanía, ahora nos tocará seguir pagando.Tax free, decían…