Si Trump no está loco, cuanto viene haciendo son locuras graves, crímenes de guerra. Tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán están sus ansias de negocio. Aceleración temeraria de un conflicto que amenaza devorar toda la región de Oriente Próximo. Trump no tiene bastante, carga contra España y amenaza romper todos los tratos comerciales: "Es un aliado terrible". La incursión israelí en el Líbano, los bombardeos en Beirut y Teherán, y el ataque con drones contra la embajada estadounidense en Riad, han cruzado una línea peligrosa. El conflicto se extiende. No se respeta nada.

Trump dice que esta ofensiva durará "todo lo que sea necesario". Su retórica no transmite firmeza, sino improvisación. No proyecta liderazgo, igual cálculo político y apuesta militar extrema. Seis soldados estadounidenses han muerto en Kuwait, y eso alimenta la escalada. Mientras, Netanyahu promete una guerra "rápida y decisiva". Pero las guerras raramente cumplen el calendario optimista de quienes las inician. Las promesas de estabilidad encubren años de sufrimiento civil, radicalización y fractura geopolítica. Trump pide a sus ciudadanos que abandonen quince países de la región. Hay riesgo inminente para su población, y la evacuación preventiva no es control, sino anticipación del caos.

Se habla de "oleadas por llegar", de envíos de más tropas y ampliaciones territoriales. Cada movimiento militar tiene como consecuencia generaciones traumadas. Se multiplica el riesgo. La arquitectura regional es frágil y está siendo forzada. Se juega con fuego en un polvorín. ¿Dónde queda la diplomacia paciente y el derecho internacional? Contención y diplomacia. La alternativa es una guerra que nadie podrá controlar cuando cruce el umbral de consecuencias irreversibles.