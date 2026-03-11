Carta de los lectores
Tradición sí. Confusión institucional, no
Antonio Cachinero García
Respuesta pública ante la escenificación del acuerdo plenario sobre el Patronazgo de la Mare de Déu de Loreto en un acto religioso, y el uso del cargo institucional para propaganda partidista.
Mutxamel es un pueblo plural: hay personas creyentes, personas de otras confesiones y personas no creyentes. Todas pagan impuestos, todas tienen derechos, y todas merecen una institución municipal que actúe con neutralidad. La aconfesionalidad no es ir contra nadie: es garantizar que el Ayuntamiento no se confunde con un credo, ni utiliza la fe de una parte para construir un relato político.
El respeto a la devoción y la defensa del Ayuntamiento de todos y para todos.
Desde el PSOE de Mutxamel respetamos profundamente a quienes viven estas fiestas desde la tradición y la fe, y reconocemos el valor histórico y cultural que muchas familias sienten como propio. Pero una cosa es acompañar una tradición popular y otra muy distinta es convertir al Ayuntamiento —como institución civil— en parte del ritual, con lectura oficial de acuerdos y protagonismo político.
Lo ocurrido no es un detalle menor: es el núcleo del problema.
Según se ha difundido públicamente, tras una misa solemne se dio lectura pública, por la Secretaría General del Ayuntamiento, del acuerdo plenario que ratifica el Patronazgo y renueva el "Voto de Acción de Gracias". Acto seguido, el alcalde intervino, se entregó insignia institucional a la Cofradía y se presentó el acto como símbolo de unidad e identidad de todo el municipio.
Ese encadenado —misa, lectura de acuerdo municipal, discurso político e insignia institucional— no es "normalidad" ni "tradición": es una escenificación deliberada para trasladar un mensaje: que el Ayuntamiento, como tal, participa del rito y lo asume como propio. Y eso no puede aceptarse como si fuera inocuo.
¿Por qué nos abstuvimos en el Pleno?
Nuestra abstención fue coherente con un principio básico: el Pleno no debe colocar a la institución en un terreno confesional. No se trata de negar la historia de Mutxamel, ni de discutir creencias: se trata de impedir que un acuerdo simbólico, de naturaleza política e institucional, se utilice para "sacralizar" la acción del gobierno municipal y reforzar la imagen del alcalde bajo un escenario religioso.
Cuando el Ayuntamiento entra en el templo como Ayuntamiento, sale de la neutralidad.
El Ayuntamiento tiene obligaciones constitucionales: servir con objetividad a los intereses generales y respetar la libertad ideológica y religiosa, incluida la libertad de no profesar ninguna. La cooperación con las confesiones, cuando existe, debe hacerse sin confundir funciones, símbolos y autoridad pública.
La presencia de la secretaria Municipal leyendo un acuerdo plenario dentro de un acto religioso proyecta una idea peligrosa: que lo público se subordina a lo confesional y que la fe se convierte en "acto institucional". Esto deja fuera —o en posición de inferioridad simbólica— a quien no comparte ese credo y, además, coloca a personal habilitado nacional (fe pública/garantía legal) en un escenario donde se diluye la frontera entre administración y liturgia.
No hablamos de sentimientos: hablamos de límites democráticos. Ningún alcalde puede apropiarse de la historia y las tradiciones para presentarse como “representante espiritual” del municipio o para etiquetar una devoción concreta como "signo de unidad para todas las personas". La unidad se construye con servicios públicos, convivencia y respeto, no confundiendo Ayuntamiento y altar.
Lo que exigimos: reglas claras y respeto a todo Mutxamel, por eso pedimos al gobierno municipal, con claridad y sin ambigüedades:
Que ningún acuerdo plenario se lea ni se "proclame" dentro de ceremonias religiosas. Los acuerdos se publican por canales institucionales y, si se quiere un acto solemne, que sea civil y en espacio municipal.
Que se separe el acompañamiento protocolario (opcional y respetuoso) de cualquier liturgia. La asistencia a actos confesionales debe ser estrictamente voluntaria, sin presión política ni institucional.
Que se explique por escrito qué instrucción u orden motivó la presencia de la secretaria Municipal en la lectura pública del acuerdo, y bajo qué criterio de protocolo se decidió esa escenificación.
Que se deje de usar la tradición como trampolín de propaganda personal: Mutxamel no necesita un alcalde en el centro del foco; necesita una institución neutral y unida en lo común.
Que, si se quiere conmemorar un V Centenario con dimensión histórica, se organice un programa cultural y cívico (charlas, archivo, patrimonio, exposiciones) abierto a toda la ciudadanía, no una "identidad municipal" construida desde un rito particular.
En resumen: tradición, sí. Respeto a la devoción, por supuesto. Pero el Ayuntamiento no puede convertirse en parte del rito, ni actuar como altavoz confesional del gobierno de turno. Mutxamel es de todos, y el Ayuntamiento —también—.
