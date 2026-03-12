La situación geopolítica actual se describe como una transición desordenada donde, por primera vez en dos décadas, el número de autocracias parece ser que son 91 en el mundo y superan a las democracias que serían 88. Es por eso que muchas personas esperan que una superpotencia actúe como árbitro mundial (Estados Unidos), acompañado por otras potencias, que serían los árbitros auxiliares (por ejemplo, Reino Unido, Francia y Alemania). Aunque la tendencia actual apunta a una «seguridad justa» donde la responsabilidad sea compartida entre instituciones reformadas y una ciudadanía más consciente. En este contexto, el término "el cuadrado" se utiliza frecuentemente para describir la alianza estratégica entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Grupo en el que la OTAN y Estados Unidos ven una amenaza directa al orden occidental establecido. Con desafíos reales que hoy requieren una respuesta coordinada: graves conflictos armados y crisis de seguridad; desigualdad en contra de las mujeres, sobre todo; brechas económicas y la falta de valores democráticos; inestabilidades de todo tipo, junto a las crisis existenciales, como las emergencias climáticas, sanitarias y energéticas.

Tradicionalmente, organizaciones como las Naciones Unidas fueron creadas para mantener la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, muchos líderes actuales señalan que ese orden está en cambio. Con bloques económicos y militares, por ejemplo el G7, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Italia y Canadá; que representan el equilibrio del poder tradicional y la defensa de normas democráticas y liberales. El BRICS+, formado por China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, entre otros, que buscan alternativas económicas y políticas al flanco occidental. O la OTAN a la que pertenecen 32 países. Siendo Israel un actor clave en el orden militar en Oriente Próximo y Medio, con acciones directas. Estas potencias chocan actualmente, por ejemplo, en los cuatro años de la guerra de Ucrania, en suelo europeo; y en la actual de Oriente Medio. Y en el resto del mundo, por nombrar algunas otras tensiones, la soberanía de Taiwán, el control del petróleo, las tecnologías como los semiconductores, las tierras raras, Cuba y el Ártico con Groenlandia. ¿Y España? ¡Casi nada al aparato!