Trabajo y vivienda

He asistido a dos conferencias sobre la migración en la sala polivalente de la Sede Universitaria, y planteadas mis sugerencias y preguntas, me han contestado lo que yo ya sabía… Migrantes Regularizados…, por supuesto. Partamos de ahí, ¿y después 13 en un piso, un bocadillo y un café con leche, hasta cuándo?... pero caerán en la mendicidad. ¿Y el trabajo? O sea "comida para hoy y hambre para mañana". Sí, es así.

En mi más particular y modesta opinión esta situación, con tantos problemas, tiene una solución única: repoblar pueblos de "la España Vaciada", pero no solamente con migrantes, sino con jóvenes españoles sin empleo, parados de larga duración, etc. Un servidor no ha estudiado para ello, pero yo solo puedo pedir a los gobiernos central, autonómicos y ayuntamientos: ayuda para el campo. Para agricultura, ganadería, pastoreo. Ya hay una iniciativa, una academia de pastoreo, por Palencia… Pero sería bueno que lo pidieran, que lo exijan, las organizaciones, plataformas, ONG: ayuda para el campo. Lo que pasa es que hacen falta personas formadas que hayan estudiado para ello, que sepan gestionar. Hay una carrera que se llama Ciencias Sociales y Políticas, que brilla por su ausencia…