Harto de las estrategias políticas.

En los últimos años estamos asistiendo a un lamentable espectáculo protagonizado por los actores políticos de nuestro país, por todos sin excepción. Porque sí, señores políticos: estamos hartos de que antepongan sus intereses personales y de partido por encima de los intereses de los ciudadanos. Estamos hartos de que pidan solo dimisiones de los del partido contrario y no del propio, por muy gorda que la haya liado el de su partido. Estamos hartos de esos que, en lugar de colaborar para buscar soluciones, intentan empeorarlo todo para destruir al otro partido, aunque esa actitud perjudique a los ciudadanos. Estamos hartos de esos decretos ómnibus que agrupan diversas medidas de diferentes áreas en un solo texto legislativo, para liarla y hacer temblar, a los pensionistas. Creo que cualquier medida legislativa se merece, por sí sola, ser debatida y votada. Estamos hartos de quienes solo ven enemigos en los representantes de otras fuerzas políticas y no ven que son personas que representan otras ideologías, al menos, tan dignas y respetables como las suyas. Estamos hartos de quienes han visto en la política un lugar donde “vivir del cuento y bien remunerados”, siendo lo de menos, para ellos, el bienestar general. Estamos hartos de la demagogia y de las mentiras de gran parte de los políticos. En definitiva, estamos hartos de ustedes señores políticos.