Esta asignatura, muy interesante, la estudiamos en la carrera de Derecho, y se está utilizando su aplicación mucho actualmente. Hace años siendo Carter, presidente de los EE UU, nada pudo hacer ante la invasión de Irán de su embajada en Teherán, y la toma de rehenes del personal estadounidense fue una flagrante violación del Derecho Internacional. Hubo un detalle bacteriológico, uno de los rehenes se contagió de viruela, que por entonces se daba por erradicada en el mundo. Rusia invade Ucrania, miles de muertos en ambos lados y también flagrante violación del Derecho Internacional. Pakistán bombardea Afganistán, y declara la guerra inminente, otra violación del Derecho Internacional. EE UU e Israel se ponen de acuerdo para derribar el régimen terrorista de los ayatolás, que aplican la ley "saria" a las mujeres a las que torturan en prisiones, y cuelgan de la horca a disidentes; no obstante, también violan el Derecho Internacional. Irán bombardea las bases militares en otros países y petroleros franceses, que pueden decidir si entran o no en guerra. En mi opinión, parece que el Derecho Internacional es para los países en general un brazo articulado que se pliega y se despliega según los intereses particulares de cada país. No será de extrañar, y escribo esto antes que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU, que todos los países que violan el Derecho Internacional no vean la viga en su ojo y censuren con acritud las acciones de guerra actuales.