¿Dónde está la oposición?

Parece que, en Alicante, también la oposición se apunta al partido pasota, ese del que no vota, en su caso del que no se nota. Por activa y por pasiva, se le han aportado sobre todo a aquellos de la rosa y el puño, múltiples ideas. Parece que por un oído les entra y por el otro les sale. Ejemplos: ejecución de canalizaciones sobre las aceras, terminadas con hormigón de cualquier manera y no con baldosa hidráulica, peligro e inseguridad. Ahorro del contratista: 30 €/m²una amontonada de euros. Rueda de medir longitudes y flexómetro para los anchos. Que las y los alicantinos los vean y pregunten qué están haciendo. Alcorques de árboles, sin reponer, unidades y tipo de árbol, fácil contarlos. Puntos donde la velocidad de los vehículos supere los 50 km/h en las avenidas y calles bidireccionales, y 30 km/h en las unidireccionales, carencias de cámaras. No solo hay que decir que la ciudad está sucia, hay que decir en qué lugares y establecer un baremo. Podría seguir más. Pero me temo que las bisagras de estar en el banquillo, pueden rechinar, esperando poder gobernar, esto es una quimera, si no se esmeran.

Menos despacho, calefacción o aire acondicionado, menos medrar y trepar y más de lo que no hace el desgobierno municipal. ¡Trabajar!

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