Narcisismos en las sombras

La presidenta de la Comisión Europea ha iluminado estos días las sombras y levantado el enfado de los narcisistas que se refugian en la oscuridad. La presidenta ha afirmado que no debe derramarse ni una lágrima por un régimen como el iraní que ha impuesto muerte y represión a su propio pueblo. También ha hecho una defensa de la energía nuclear como parte esencial de la independencia europea y complemento estratégico a las fuentes renovables. Y ha insistido en que la Unión Europea siempre defenderá la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, para proteger y difundir los largos años de paz que vive y ha vivido la gran mayoría de Europa. Porque la exaltación del "yo" en nuestra sociedad no debe imposibilitar el establecer vínculos de conexión con los otros y no diluir el deber de justicia y solidaridad. El mundo habla de guerra y paz sin tener los puntos de referencia sólidos, pues las experiencias de las necesidades no son similares entre colectivos según la zona geográfica en la que se encuentren. Qué bien vendría recordar a menudo la carta del apóstol Santiago en la que describe, con palabras de hace dos mil años, la situación actual: "Si tenéis el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué os vanagloriáis y falseáis la verdad?". Así se da por cierto, cómo en todas las sociedades la corrupción se acentúa. Y convendría ver con ojos limpios las situaciones de necesidad, que son un mal que se extiende. Convenciéndose de que los que padecen la corrupción siempre son los mismos, mientras que los que la provocan son, también siempre, los narcisistas en las sombras. La paz debe traer consigo una justicia lo más estable y duradera posible. Hay que acordarse también que en oriente cercano y medio está la Tierra Santa, los lugares históricos de la salvación cristiana. "Si me olvido de ti Jerusalén, que se me seque la mano derecha; que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti". ¡Hay que buscar la paz y correr tras ella!