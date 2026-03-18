Carta de los lectores
Ascensor averiado
Manuel García Castells
Quisiera denunciar que el ascensor que comunica la calle Virgen del Socorro con la playa del Postiguet lleva demasiados meses averiado sin que el Ayuntamiento lo repare. Esta instalación, creada para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos de bebé, permanece inutilizada desde hace demasiado tiempo.
Se trata además de un punto neurálgico de la ciudad, muy frecuentado por turistas. Mantener durante meses una infraestructura pública esencial fuera de servicio ofrece una pésima imagen de Alicante.
Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un ascensor tarde tantos meses en repararse? Lo razonable sería que el Ayuntamiento actuara con rapidez y responsabilidad para resolver de inmediato un problema que afecta a la accesibilidad y a la imagen de la ciudad.
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