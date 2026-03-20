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Carta de los lectores

Luis, te acabo de hacer un siete

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo. / Héctor Fuentes

Gabriel Barco Alonso

Gracias por tu artículo Alejandro J. Fuentes: "Barcala anuncia la segunda estación intermodal para Alicante... antes de construirse la primera". El alcalde avanza que el futuro Plan General incluirá un nuevo nodo de transporte, junto a la parada de Cercanías de la Universidad, que conectará trenes y TRAM junto con un gran aparcamiento disuasorio.

¿A quién se le puede ocurrir poner la Intermodal en el entorno de la estación actual de Adif-Renfe? ¿Alguien ha hecho un estudio de los tráficos que va a generar en el ámbito que se pretende? Hay que incrementar el tráfico ferroviario, el TRAM, con la Estación Central, autobuses, taxis y aparcamiento. El acabose, y una hipoteca de por vida para Alicante. Avenidas colapsadas con tal propuesta tan disparatada: Salamanca, Estación, Maisonnave, Óscar Esplá y Aguilera. ﻿Retranqueen al vértice formado por la avenida Médico Rafael Ferre y la Vía Parque, cuando se decida terminar el tramo pendiente. ﻿Barcala, deja a los técnicos funcionarios del Ayuntamiento que tomen las decisiones después de un riguroso estudio y no amiguetes externos. ¡Zapatero a tus zapatos! Retranquear significa: “Menos soterrar y más Parque Central, pues su superficie se podrá aumentar”.

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