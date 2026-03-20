Luis, te acabo de hacer un siete

Gracias por tu artículo Alejandro J. Fuentes: "Barcala anuncia la segunda estación intermodal para Alicante... antes de construirse la primera". El alcalde avanza que el futuro Plan General incluirá un nuevo nodo de transporte, junto a la parada de Cercanías de la Universidad, que conectará trenes y TRAM junto con un gran aparcamiento disuasorio.

¿A quién se le puede ocurrir poner la Intermodal en el entorno de la estación actual de Adif-Renfe? ¿Alguien ha hecho un estudio de los tráficos que va a generar en el ámbito que se pretende? Hay que incrementar el tráfico ferroviario, el TRAM, con la Estación Central, autobuses, taxis y aparcamiento. El acabose, y una hipoteca de por vida para Alicante. Avenidas colapsadas con tal propuesta tan disparatada: Salamanca, Estación, Maisonnave, Óscar Esplá y Aguilera. ﻿Retranqueen al vértice formado por la avenida Médico Rafael Ferre y la Vía Parque, cuando se decida terminar el tramo pendiente. ﻿Barcala, deja a los técnicos funcionarios del Ayuntamiento que tomen las decisiones después de un riguroso estudio y no amiguetes externos. ¡Zapatero a tus zapatos! Retranquear significa: “Menos soterrar y más Parque Central, pues su superficie se podrá aumentar”.