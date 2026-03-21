A propósito de Gran Alacant

El pasado 5 de marzo dos concejales del Ayuntamiento de Santa Pola, responsables de Gran Alacant, informaban mediante “Carta de los lectores” de las mejoras acometidas y proyectos en esta zona.

Como vecina veterana que soy de la misma, me permito realizar las siguientes observaciones y sugerencias al respecto:

1) Gran Alacant es una zona superpoblada y en crecimiento, con una población cada vez más joven que adolece de las comunicaciones e infraestructuras más elementales como la falta de cobertura telefónica que sufrimos sobre 2/3 de la población incluyendo el Colegio público Vicenta Ruso.

2) Se ha inaugurado el segundo colegio público de Gran Alacant, pero al no haberse previsto una infraestructura vial adecuada de acceso al mismo, en horas punta se están provocando unos colapsos insufribles a vecinos que circulan por allí y padres llevando a los niños al mismo.

3) El único acceso existente de incorporación a la N-332 en dirección Alicante no dispone de carril de aceleración conllevando atascos diarios considerables con riesgo para la seguridad vial. Además, observamos diariamente la suciedad acumulada del margen derecho sin que nadie se ocupe de su mantenimiento.

4) El trasporte público casi brilla por su ausencia, el único existente es tercermundista: un bus interurbano no direto conecta cada hora con Alicante, demorando de 45 a 60 minutos el viaje entre Alicante y Gran Alacant. Para desplazarnos al Hospital de Elche, al que pertenecemos, es necesario tomar dos autobuses, lo que significa salir dos horas antes de la cita.

5) Por supuesto, aquí no llega el Tram, ni se le espera. Somos los “olvidados sufridores del sur”.

6) Refieren los concejales la próxima licitación de un consultorio médico, aunque ya tenemos uno. Con una población cercana a los 15.000 residentes debería proyectarse ahora un centro de salud, tal y como estaba previsto en la parcela municipal destinada a servicios públicos situada frente a la iglesia, muy accesible para todos los vecinos, que no es el caso de el actual consultorio y menos del nuevo que se pretende licitar frente al colegio de arriba. Conformarse con un consultorio médico es no considerar las necesidades actuales ni las previsiones futuras.

7) La zona de abajo carece de un centro sociocultural de usos múltiples que sirva de lugar de encuentro cultural y recreativo para mayores, jóvenes y niños, posibilitando la sociabilidad vecinal.

Noticias relacionadas

Esperando que todo esto no caiga en saco roto, sino que estas sugerencias mejoren la calidad de vida de los vecinos que, sin duda, redundará en una mejor convivencia ciudadana.