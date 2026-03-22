Borrar la memoria, no es hacer historia

Es preocupante que desde Vox se anuncien “consecuencias” si el PP no deja los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Alicante “libres de memoria histórica”. Es una contradicción tan evidente como inquietante. ¿Cómo puede un espacio construido para proteger a la población civil de los bombardeos durante la Guerra Civil quedar “libre de memoria”? Los refugios antiaéreos de Alicante no son decorados ni curiosidades urbanas. Son lugares donde miles de personas buscaron refugio mientras caían bombas sobre la ciudad. Pretender que estos espacios se expliquen sin contexto histórico, o bajo sospecha permanente de “sesgo ideológico”, es vaciarlos de su significado y convertir el recuerdo del sufrimiento civil en algo desprovisto de verdad.

Es llamativo que Vox hable de ellos como “Historia sin ideología”, y sean los mismos que presionan para revisar los contenidos de las visitas guiadas por profesionales del turismo y la divulgación histórica. La Historia no se escribe mediante acuerdos presupuestarios ni amenazas. Se construye con hechos documentados y memoria colectiva. Eliminar la memoria histórica no es “respetar a todas las víctimas”, es peligroso. El respeto a las víctimas empieza por reconocer lo que ocurrió, quiénes sufrieron y por qué. Parece que Vox quiere silenciar el contexto, y eso no es neutralidad, igual amnesia. Alicante se siente orgulloso de conservar estos refugios y explicarlos con rigor y honestidad. Nos recuerdan hasta dónde puede llegar la violencia política cuando una sociedad se fractura. Por eso no hay que “desideologizarlos”, los refugios enseñan, lo que nunca debería repetirse. La Historia no necesita ser “liberada” de la memoria, ha de ser defendida de quienes pretenden vaciarla.