La gorra y la "peineta"

Cuando utilizo el cambiador de cadenas televisivas, he observado que hay una emisora que arengó en su día al independentismo catalán, poniendo la ilegal bandera estelada en el estudio de TV. En la actualidad tiende a burlarse del Presidente Trump por la gorra «USA» que llevaba en la recepción de los marines fallecidos, por misiles iraníes lanzados a las bases estadounidenses de Kuwai. En el ejército español y en otros se inculca que nunca se debe saludar descubierto a ninguno de sus oficiales y otros de menor rango y que puedan salir al paso. Pues esa cadena televisiva no dejó de decir improperios contra Trump, que la gorra que llevaba era indecorosa, falta de sentimientos, falta de humanidad, falta de educación, cuando el protocolo patriótico y militar exige estar cubierto en esa ceremonia, no descubierto como dice la cadena televisiva. A veces, cuando Trump baja de un avión en ocasiones saluda a los soldados que guardan honor, bajo la escalerilla y sin estar cubierta su cabeza, y es cuando me sorprende: también siguiendo la burla hacia el presidente de los EE UU, dicen que el nombramiento en Irán del hijo de Jamenei, de la línea dura de los clérigos, que es hacerle una «peineta» a Trump. Hemos visto que el Gobierno iraní ha asesinado ametrallando a los que protestaban por la falta de libertades, deseando un nuevo cambio de régimen político, y que sigue en esa misma tesitura. Y no veo que sea de recibo esa burla hacia Trump, cuando le falta mucha humanidad al régimen clerical de Irán.