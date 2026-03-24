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Carta de los lectores

Hay cosas que no haría falta decirlas

Hay cosas que no haría falta decirlas

Hay cosas que no haría falta decirlas / Jorge Vicuña Martínez

Jorge Vicuña Martínez

Es lamentable el estado de muchas aceras en Alicante capital, ¿a qué espera nuestro Ayuntamiento? No debería dar lugar a que nos quejemos los ciudadanos. Por ejemplo, el pavimento de la acera del lateral derecho del Mercado Central, calle Capitán Segarra: ¡desastroso, peligroso, vergonzante! También baldosas sueltas que salpican el agua en calle Tomás López Torregrosa y así otras tantas... ¿Es que no hay un equipo de mantenimiento…?

Pienso que no solamente es vanagloriarse de «cómo crece la ciudad», sino de cuidarla en todos los aspectos: aceras, circulación, ruidos, limpieza, mendicidad, seguridad, (¿dónde está la policía de a pie?), ampliar la temporada y horario del socorrismo de playas, etc. En mi particular y modesta opinión habría que despertar del pasotismo y anestesia cada vez más generalizada en la población y reclamar lo que está mal, porque nos beneficiamos todos. Nuestro dinero nos cuesta y votamos cuando nos lo piden.

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