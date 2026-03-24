Carta de los lectores
Hay cosas que no haría falta decirlas
Jorge Vicuña Martínez
Es lamentable el estado de muchas aceras en Alicante capital, ¿a qué espera nuestro Ayuntamiento? No debería dar lugar a que nos quejemos los ciudadanos. Por ejemplo, el pavimento de la acera del lateral derecho del Mercado Central, calle Capitán Segarra: ¡desastroso, peligroso, vergonzante! También baldosas sueltas que salpican el agua en calle Tomás López Torregrosa y así otras tantas... ¿Es que no hay un equipo de mantenimiento…?
Pienso que no solamente es vanagloriarse de «cómo crece la ciudad», sino de cuidarla en todos los aspectos: aceras, circulación, ruidos, limpieza, mendicidad, seguridad, (¿dónde está la policía de a pie?), ampliar la temporada y horario del socorrismo de playas, etc. En mi particular y modesta opinión habría que despertar del pasotismo y anestesia cada vez más generalizada en la población y reclamar lo que está mal, porque nos beneficiamos todos. Nuestro dinero nos cuesta y votamos cuando nos lo piden.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercadona abre en Petrer su primera 'Tienda 9' de Alicante tras una inversión de 4 millones
- La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- Una hija de Sanabria reclama la paternidad de Kempes
- La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto