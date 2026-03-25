¿Cuánto durará Podemos antes de desaparecer definitivamente?

El panorama político español es lamentable. Tenemos a un gran patriota, que no sabe conjugar el verbo "trabajar", que desvía siete millones de dinero público a su propia fundación, que le asegura una jubilación dorada con un cargo vitalicio, y cuya mujer cobra, presuntamente desde hace años, 60.000 €/año por "consultoría". A un hombrecillo que parece un vendedor de pompas fúnebres, que no se moja en absolutamente nada. Y no me cuentes que ganaba con mayoría absoluta en Galicia. Me presento yo, que estoy casado con una gallega, con esas siglas y mi pésimo acento gallego...y gano también. A un gran luchador contra la corrupción, que tiene imputada a su mujer (que no tenía titulación suficiente para asistir a las clases que ella impartía como profesora), a su hermano (un enchufado de toda la vida, que no sabía dónde trabajaba ni lo que hacía), y hasta a su mano derecha (que aprovechó la pandemia para forrarse). Y no olvidemos que gobierna sin presupuestos y ha pactado con partidos que odian a España, para seguir en la Moncloa.

Mención aparte merece la vicepresidenta, que, aunque defiende constantemente al PSOE, es comunista (se afilió al PCE con 16 años, y se refiere a sí misma como comunista), que jamás ha pagado una nómina, pero da consejos a los empresarios, viste como una bolchevique, acude con dinero público a actos tan proletarios como los Oscar de Hollywood o el festival de Cannes, y predica con el ejemplo en el tema de la vivienda. Y, para que no se acabe la fiesta, terminaremos con el típico colista de primera división, que únicamente sirve para quitarle puntos (votos) a otros equipos (partidos). Me recuerda a "nuestro" Hércules de la temporada 96/97, que le ganó al Barça los dos partidos de Liga… y luego bajó a Segunda División. Como leí al gaditano José Colón Sánchez: “Ninguno de ellos se levanta a las seis, ficha, paga impuestos y mantiene la vaca que otros ordeñan”.

No es novedad en España que un partido desaparezca. UCD pasó de gobernar a extinguirse, y Ciudadanos, que consiguió 57 diputados en 2019, hoy es un partido zombi. Incluso UPyD, que obtuvo 5 diputados en 2011, se disolvió en 2020. ¿Cuánto durará Podemos antes de desaparecer definitivamente?

Actualmente Podemos, que iba a asaltar los cielos pero está por los suelos, tiene más tertulianos en las distintas televisiones que diputados (4) en el Congreso. En Todo es mentira estaba Irene Montero y ahora está Echenique; Pablo Fernández aparece constantemente en En boca de todos; Laura Arroyo, Manuel Levín y Pablo Iglesias en RTVE; incluso van a tener un programa en Movistar Plus. Supongo que los ponen allí para que admiremos (o nos riamos) con sus brillantes propuestas.

En todas las elecciones autonómicas celebradas después de las generales de 2023 han terminado siempre con cero representantes.¿A quién beneficiará su desaparición? Obviamente al PSOE, para que el voto de la izquierda se centre otra vez en ellos. En Castilla-León han pasado de 62.000 votos en 2022 a 9.133. Un 0,74 % del total. Alvisse ha obtenido casi el doble… esto sí que es humillante. Y en Extremadura consiguieron un 0,8 %. Y sale Echenique diciendo que "el PSOE no vale para parar a la derecha". Después de este resultado nos quiere convencer de que Podemos es la herramienta útil para frenar el fascismo. Es decir, el que ha sacado el 0,7 % le pega la bronca al que ha obtenido el 30,7 %. Este hombre es un auténtico crack… y gracias a gente como él su partido ha hecho crack.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos. / PODEMOS

Me llama la atención que lo de rebajar penas a los violadores no les haya funcionado como marketing político o que la gente no entienda que decir “todes” y “marronas” es enriquecer el castellano. Incluso que tener a su líder sirviendo pinchos o vendiendo "aceite combativo de Marinaleda" en televisión no les reporte millones de votos. Llamar "fachapobres" a gente que no puede pagar el alquiler, en vez de resolver sus problemas, parecía una estrategia ganadora. Decir a tus votantes que los quieres reemplazar por extranjeros suena genial. Explicar que luchas "contra la casta" y acabar formando parte de ella, a mí me parece fantástico para llegar a la Moncloa. Incluso defender la dictadura cubana desde un hotel de lujo en La Habana me resulta brillante. En serio, no puedo entender cómo no han triunfado más.

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¿Mi teoría personal? Que a Pablo Iglesias le pasó como a Sansón…perdió la fuerza cuando su característica coleta desapareció. Ahora bien, hay algo que me tiene en un sinvivir: ¿quién va a mantener a esta gente que nunca ha dado un palo al agua? Propongo crear una ONG llamada "Ayuda a un podemita sin cargo". Amigo lecto, ¿verdad que les harías una donación?