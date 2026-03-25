Carta de los lectores
Sangueta, la fuerza de la razón
Josefina Cervera Torres
A mis 91 años, y como socia fundadora de la Asociación de Propietarios del barrio de Sangueta, siento la necesidad moral de expresar mi profunda pena e indignación ante una injusticia que se prolonga desde hace demasiado tiempo.
Nuestra asociación ha denunciado reiteradamente la paralización de los trámites necesarios para la ordenación urbanística de Sangueta. No se trata de una simple reclamación vecinal: existe una sentencia firme que, desde 2022, obliga al Ayuntamiento a elaborar un Plan Especial para esta zona. Sin embargo, dicha resolución judicial continúa sin ejecutarse.
Ante la pasividad municipal, nos vimos obligados a instar judicialmente su ejecución. A día de hoy, pese a nuestros esfuerzos y al amparo de la legalidad, seguimos sin ver cumplido lo que la Justicia ha dictado.
Resulta desolador comprobar cómo una administración puede ignorar tanto a sus ciudadanos como a las resoluciones judiciales. Alicante no merece un Ayuntamiento que actúe de espaldas a los problemas reales de sus vecinos ni que muestre tal desprecio hacia el Estado de Derecho.
Me encuentro en la etapa final de mi vida y me pregunto si llegaré a ver restituida la justicia en este asunto. Quisiera creer que aún es posible confiar en la razón y en el cumplimiento de la ley.
Por dignidad, por justicia y por el futuro de nuestra ciudad, no podemos permanecer en silencio.
Josefina Cervera Torres. Socia fundadora de la Asociación de Propietarios del Barrio de Sangueta.
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